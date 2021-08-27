Кировские педагоги обсудили с Еленой Ковалевой планы на предстоящий учебный год

В ближайшие два года в Кирове планируется построить 4 школы и 8 детских садов. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло ежегодное собрание руководители школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. На мероприятии совместно с властями областного центра они подвели итоги предыдущего и обозначили планы на предстоящий учебный год. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам главы города Елены Ковалевой, развитие системы образования - один из приоритетов социально - экономической политики муниципалитета. Исходя из этого формируется местный бюджет, главная статья расходов в котором приходится именно на эту сферу.

Так, в текущем году на эти цели выделены свыше 8 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в прошлом.

Администрация города совместно с правительством Кировской области используют все возможности для решения вопроса с дефицитом мест в детсадах и школах.

В ближайшие два года в Кирове в рамках реализации нацпроектов будут построены 8 детских садов, 4 школы и 2 пристроя к школам № 53 и №30. Кроме того, за это время во многих дошкольных и общеобразовательных учреждениях запланирована замена ветхих окон на новые.

Большое значение уделяется контролю за организацией питания детей, а также благоустройству подъездных путей к образовательным учреждениям и противодействию терроризму.

Добавим, что в 2021 году за парты кировских школ сядут более 61 тыс. учеников, из них более 7,7 тыс. сделают это впервые.