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Происшествия27 августа 2021 10:13

Житель Лянгасово обокрал железнодорожное депо на более чем 600 тысяч рублей

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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Подозреваемый воровал деталь из железнодорожных депо микрорайона Лянгасово и Кирова

Подозреваемый воровал деталь из железнодорожных депо микрорайона Лянгасово и Кирова

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Кирове задержали 29 - летнего жителя микрорайона Лянгасово, которого подозревают в краже 95 медесодержащих деталей электропоездов. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД на транспорте.

Полицейские выяснили, что с 2020 по 2021 год подозреваемый похищал детали оборудования поездов (катушки, радиаторы, шунты) в локомотивных депо микрорайона Лянгасово и города Кирова. В результате мужчина нанес ущерб транспортным компаниям на сумму более 600 тысяч рублей.

На сегодняшний день на подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.