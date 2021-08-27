Житель Лянгасово обокрал железнодорожное депо на более чем 600 тысяч рублей

Подозреваемый воровал деталь из железнодорожных депо микрорайона Лянгасово и Кирова Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Кирове задержали 29 - летнего жителя микрорайона Лянгасово, которого подозревают в краже 95 медесодержащих деталей электропоездов. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД на транспорте.

Полицейские выяснили, что с 2020 по 2021 год подозреваемый похищал детали оборудования поездов (катушки, радиаторы, шунты) в локомотивных депо микрорайона Лянгасово и города Кирова. В результате мужчина нанес ущерб транспортным компаниям на сумму более 600 тысяч рублей.

На сегодняшний день на подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.