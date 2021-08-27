В Кировской области коронавирусом заразились еще 115 человек

В отделение реанимации помещены 138 кировчан с подтвержденным COVID -19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 27 августа подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 248 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2909 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 472.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5205 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3685 исследований на COVID-19.