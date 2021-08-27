В Кирове в 2022 году отремонтируют лыжную базу спортшколы №3

Сейчас здание используют для переодевания спортсменов и хранения инвентаря. Фото: admkirov.ru

В Кирове в следующем году отремонтируют лыжную базу на улице Некрасова. Как сообщает горадминистрация, в соцсетях начали появляться посты о требующем ремонта здании.

Дом №36 принадлежит спортшколе олимпийского резерва №3. Помещения бывшей столовой передали учреждению на безвозмездной основе, и после в нем устроили лыжную базу. Теперь в нем переодеваются спортсмены и хранится инвентарь. Сейчас здание обрело довольно неприглядный вид: в нем необходимо заменить окна, двери, полы, мебель и коммуникации, а также провести косметический ремонт.

Мэрия сообщает, что для начала на помещение нужно оформить нужные документы и получить техпаспорт, после - создать проектно-сметную документацию на проведение ремонта. На восстановление здания уйдет около 10 миллионов рублей. Эти средства выделят из городской казны, которые, в свою очередь, заложат в бюджет в 2022 году.