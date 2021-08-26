В Кирове прочистили забитые ливневки после обращений активистов

Множество городских ливневок оказались забиты землей и мусором. Фото: onf.ru

В Кирове привели в порядок несколько ливневок, на чье состояние жаловались местные жители. Активисты ОНФ направили обращения властям города.

Проблемы возникали в разных районах Кирова. Так, у дома №108 по Октябрьскому проспекту ливневка и водосточные желоба оказались забиты мусором и песком, поэтому тротуар постоянно затапливало. В районе дома №63 по улице Маклина часть люков закатали в асфальт, еще часть забило грязью. Местные жители постоянно просили прочистить стоки, однако власти отвечали, что чистить канализацию должны собственники дома. Активистам удалось доказать, что она находится на муниципальной земле и должна числиться на балансе города.

Еще одна проблемная ливневка находилась у здания №2 по улице Тургенева. Как выяснилось, вместо решеток на колодцах стояли глухие люки, и в результате придомовую территорию регулярно подтапливало. После обращения активистов ливневку прочистили, а крышки заменили.