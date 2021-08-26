В Кирове выставили на продажу здание пансионата за 200 миллионов рублей

Здание общей площадью в 2500 квадратных метров оценили в 200 миллионов рублей. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу здание пансионата в микрорайоне Коминтерновский. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Общая площадь здания составляет 2500 квадратных метров, а также земельный участок на 5000 квадратных метров. Продавец пишет, что к пансионату подведены все необходимые коммуникации, проложен собственный газопровод, есть своя котельная. В самом здании оборудована столовая, есть медицинский центр с лицензией на осуществление деятельности. Объект способен разместить с комфортом до 200 человек, сообщает автор объявления.

Цена лота составляет 200 миллионов рублей. Здание, которое можно оборудовать под больницу или пансионат, находится на улице Филатова, 12.