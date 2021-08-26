В Кирове снесли незаконно построенные гаражи у школы №42

Подрядчик снес около 20 нелегальных построек. Фото: admkirov.ru

В Кирове снесут около 20 хозпостроек и гаражей, самовольно возведенных у школы №42. Об этом сообщили в горадминистрации со ссылкой на теруправление Октябрьского района. Сейчас работы по демонтажу уже подходят к завершению.

Как известно, собственников построек предварительно известили о том, что незаконные сооружения необходимо убрать, иначе их демонтируют без сохранения имущества. Часть гаражей кировчане разобрали самостоятельно, часть так и осталась ждать своего часа. На данный момент ни одного строения на территории уже нет. Подрядчик сейчас прибирает площадку от мусора, оставшегося после сноса. К 1 сентября участок полностью приведут в порядок.

Мэрия сообщает, что работы по сносу незаконных построек продолжатся. Сейчас на очереди объекты у домов №12 по улице Кольцова и №5 по улице Свердлова.