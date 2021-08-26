В Кирове жителям 110 домов вернули горячую воду

За весь 2021 год в Кирове заменили 29,6 км трубопроводов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирове жители еще 110 жилых домов вновь получили горячую воду. Список адресов опубликовал филиал «Т Плюс». Организация уточняет, что ресурс вернулся в дома после ремонта теплосетей города. За последние сутки рабочие устранили 21 дефект.

По состоянию на 25 августа гидравлические испытания провели на 388 участках тепловых сетей, из них успешно выдержали 322. На остальных придется переложить дефектные участки и повторить проверку. Всего в городе заменили 29,6 км трубопроводов за 2021 год.

Список адресов, где в Кирове включили горячую воду после окончания ремонтных работ, вы можете увидеть на скриншотах ниже.