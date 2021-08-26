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Происшествия26 августа 2021 15:10

В Нововятском районе отделочник украл из квартиры драгоценности на сумму более 200 тысяч рублей

Свою вину мужчина признал
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На время ремонта потерпевшая в квартире не жила

На время ремонта потерпевшая в квартире не жила

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Нововятском районе из квартиры 50 - летней женщины отделочник ремонтной бригады украл золотые украшения стоимостью более 200 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники ведомства выяснили, что подозреваемый вместе со своими коллегами несколько месяцев делал ремонт в квартире у потерпевшей. Женщина в это время дома не проживала.

После принятия работ, когда бригада ушла, хозяйка обнаружила, что из шкатулки пропали дорогие ювелирные изделия. После чего обратилась за помощью в полицию.

Круг подозреваемых был очевиден. Стражи порядка допросили рабочих, один из которых сознался в содеянном. Похищенные драгоценности мужчина продал.

В настоящее время устанавливаются все причины и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается.