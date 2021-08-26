В Нововятском районе отделочник украл из квартиры драгоценности на сумму более 200 тысяч рублей

На время ремонта потерпевшая в квартире не жила Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Нововятском районе из квартиры 50 - летней женщины отделочник ремонтной бригады украл золотые украшения стоимостью более 200 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники ведомства выяснили, что подозреваемый вместе со своими коллегами несколько месяцев делал ремонт в квартире у потерпевшей. Женщина в это время дома не проживала.

После принятия работ, когда бригада ушла, хозяйка обнаружила, что из шкатулки пропали дорогие ювелирные изделия. После чего обратилась за помощью в полицию.

Круг подозреваемых был очевиден. Стражи порядка допросили рабочих, один из которых сознался в содеянном. Похищенные драгоценности мужчина продал.

В настоящее время устанавливаются все причины и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается.