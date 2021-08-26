В Кирове ликвидируют стихийную свалку на улице Красноармейской

На месте ликвидированной свалки проведут санитарную обработку от грызунов. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Красноармейской, 64/3 приступили к ликвидации давнишней стихийной свалки. Горы строительного мусора образовались после расселения его жильцов и признания дома аварийным. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам жителей соседних домов, отходы сюда вывозят сотрудники управляющих компаний. За длительное время пребывания мусора, территорию свалки облюбовали грызуны, которые также представляют опасность для человека. В терруправлении Ленинского района заверили, что после завершения работ будет проведена санитарная обработка.

На сегодняшний день в данном районе расселены 23 дома. Из них 12 аварийных объектов уже снесли. До конца текущего года планируется демонтировать еще 8.