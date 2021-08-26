Житель Малмыжского района сядет в тюрьму на 6,5 лет за жестокое убийство 20-летней давности

Свою вину осужденный полностью признал и дал подробные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состоялся суд над 38-летним жителем Малмыжского района, который убил свою знакомую 20 лет назад. Мужчину приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства при помощи региональных экспертов-криминалистами МВД смогли доказать вину осужденного. Выяснилось, что само преступление было совершено 13 июня 2001 года в деревне Пахотная.

В тот день виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по одной из улиц деревни со своей знакомой. В определенный момент он начал приставать к потерпевшей. Получив отказ, он ударил ее по лицу, повалил на землю и изнасиловал. С целью скрыть данное преступление, на тот момент еще несовершеннолетний молодой человек, задушил 20-летнюю девушку. После чего скрылся с места преступления.

Свою вину в содеянном мужчина полностью признал и дал подробные показания. Приговор суда уже вступил в законную силу.