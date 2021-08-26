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Происшествия26 августа 2021 12:29

В Омутнинске автобус сбил 15-летнего подростка на велосипеде

Мальчик получил травмы
Маргарита Акагиева
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Авария произошла у дома №53 по улице Свободы. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла у дома №53 по улице Свободы. Фото: vk.com/gibdd43

В Омутнинске автобус сбил ребенка на велосипеде. Последний получил травмы. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 25 августа на улице Свободы у дома №35. По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем ПАЗа наехал на 15-летнего велосипедиста. Выскочил мальчик на дорогу внезапно или же водитель автобуса просто не успел затормозить, не уточняется. Подросток получил травмы в результате столкновения, на место приехала «скорая помощь». Потребовалась ли ребенку госпитализация, также неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП, в которых пострадали семеро человек. Погибших нет.