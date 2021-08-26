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Происшествия26 августа 2021 12:15

В Кирове сотруднику, который украл у коммерческой компании более 5, 7 млн рублей, дали 3 года колонии

Суд также обязал мужчину выплатит материальный ущерб
Алексей РомановАлексей Романов
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Приговор суда пока не вступил в законную силу

Приговор суда пока не вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоялся суд над бывшим сотрудником коммерческой организации. Мужчина обманным способом вывел из компании более 5, 7 рублей. За совершенное преступление его приговорили к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Представители надзорного органа провели проверку и подтвердили факт нарушения закона. Выяснилось, что 50-летний менеджер составлял поддельные документы о предоставлении клиентам организации рассрочки. Заказчики перечисляли деньги на предоставленный аферистом счет. Полученной суммой осужденный распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый взяли под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.