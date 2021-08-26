В Кирове на улице Лепсе сбили 25-летнюю девушку

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала 25-летняя девушка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду, 25 августа, около дома №20 на улице Лепсе произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 36-летний водитель Audi A4 сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

-В результате происшествия девушка получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых семь человек получили травмы.