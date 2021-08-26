В Афанасьевском районе на месте стройки культурного центра оказалось массовое захоронение

На месте стройки обнаружили останки предположительно 30 человек. Фото: afanasyevo.ucoz.ru

В Афанасьевском районе нашли массовое захоронение на месте стройки культурного центра. О жуткой находке сообщил местный новостной портал «Планета Афанасьево».

По информации сайта, захоронение разрыли 24 августа. На глубине двух метров оказалось закопано «множество человеческих костей и черепов, взрослых и детских», принадлежащих примерно 30 людям. Чуть южнее нашли останки, пересыпанные известью. Масла в огонь подлил один из жителей поселка, сообщив, что улицы в Афанасьево засыпают грунтом вперемешку с костями с того же откопанного захоронения.

Местные жители пребывают в шоке:

- Это правда, что сегодня начальник управления культуры лично лопатой убирала человеческие кости со стройплощадки кульцентра? А также то, что там были найдены черепа с волосами, пересыпанные известью? Но ведь известью пересыпают трупы людей, скончавшихся от инфекционных болезней?! Да что же это делается?!

- Дорогие мои, нам так не выжить. Наши кости, наверное, тоже раскидают...

Портал также пишет, что не может добиться никакого внятного ответа от властей. Администрация Афанасьевского района сообщила в соцсетях, что Следственный комитет проводит проверку по данному факту. В пресс-службе областного Следкома «Комсомолке» отказались комментировать ситуацию.