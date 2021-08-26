В Кировской области перед судом предстанет водитель погрузчика, который придавил рабочего пилорамы бетонной плитой

Водитель, выравнивая опил, задел бетонную плиту. Фото: kirov.sledcom.ru

Уголовное дело в отношении водителя погрузчика, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным Слободским межрайонным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.

Напомним, что инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 17 мая 2021 года на территории пилорамы в поселке Вахруши. Обвиняемы, выравнивая опил, задел бетонную плиту. Конструкция обрушилась и придавила 32-летнего оператора деревообрабатывающих станков. От полученных травм мужчина скончался. Читать.