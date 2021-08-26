В Кирове на перекрестке улиц Воровского и Менделеева легковушка сбила 11-летнюю девочку

Пострадавшая девочка переходила дорогу по «Зебре». Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 24 августа, в Кирове под колеса автомобиля « ВАЗ - 2112» попала 11- летняя девочка. Происшествие случилось в 13 часов 30 минут на улице Воровского у дома № 133. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 31-летний водитель не смог вовремя заметить маленького пешехода и затормозить. В результате ребенок получил травмы. О его состоянии пока не известно.

По словам жителей областного центра, на перекрестке улиц Воровского и Менделеева уже несколько дней не работает светофор. Нерегулируемое пересечение столь оживленных дорог несет за собой большие риски возникновения ДТП.