В Кирове выставили на продажу пассажирский паром

Раньше пассажирский паром использовался для прогулок по Вятке. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился лот о продаже пассажирского парома СП-9. За судно собственник планируют выручить 3 миллиона рублей.

- Продается пассажирский паром, в хорошем состоянии. Быстрая окупаемость. Рассмотрю обмен на спецтехнику или авто, - говорится в объявлении.

Известно, что раньше пассажирский паром использовался для прогулок по Вятке, но сейчас судно не приносит прибыли из-за сокращения туристического потока.