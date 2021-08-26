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Общество26 августа 2021 10:43

В Кирове выставили на продажу пассажирский паром

Судно оценили в три миллиона рублей
Андрей Сергеев
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Раньше пассажирский паром использовался для прогулок по Вятке. Фото: avito.ru

Раньше пассажирский паром использовался для прогулок по Вятке. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился лот о продаже пассажирского парома СП-9. За судно собственник планируют выручить 3 миллиона рублей.

- Продается пассажирский паром, в хорошем состоянии. Быстрая окупаемость. Рассмотрю обмен на спецтехнику или авто, - говорится в объявлении.

Известно, что раньше пассажирский паром использовался для прогулок по Вятке, но сейчас судно не приносит прибыли из-за сокращения туристического потока.