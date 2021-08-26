Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2021 9:55

Кировчанину вернули дорогую иномарку спустя два года после ее угона

Автомобиль нашли в Красноярском крае
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль у жителя Кирова угнали в 2019 году

Автомобиль у жителя Кирова угнали в 2019 году

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителю Кирова вернули автомобиль, который угнали в 2019 году. Машину нашли в Красноярском крае при постановке транспортного средства на учет. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД .

В марте 2021 года, во время регистрации автомобиля «Киа Оптима» в городе Ачинске, полицейские обнаружили признаки незаконного изменения идентификационного номера. После чего была проведена криминалистическая экспертиза, подтвердившая предположение стражей порядка.

Мужчина, который хотел поставить машину на учет, сказал что купил ее в городе Кемерово. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 326 УК РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

На время следственных действий кировчанин прилетел в Красноярский край. После завершения расследования иномарку вернули хозяину.