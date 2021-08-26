Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 8:38

Власти заплатят 770 тысяч рублей за проект ремонта памятника Кирову

Сейчас ищется подрядчик, который займется созданием документации
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Когда начнется непосредственно ремонт памятника, пока неизвестно. Фото: yandex.ru/maps

Когда начнется непосредственно ремонт памятника, пока неизвестно. Фото: yandex.ru/maps

Памятник Кирову на Октябрьском проспекте собираются отреставрировать. Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на проведение работ. Информация появилась на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику предлагают за работу 770 тысяч рублей. На данный момент открыта подача заявок, которая продлится до 2 сентября. 6 сентября состоится сам аукцион, на котором и выберут ответственного за разработку проекта. Известно, что он должен быть готов до 15 февраля 2022 года. В документации необходимо отразить сведения по очистке и ремонту памятника, реставрации постамента и оснований, а также их укрепление и благоустройство прилегающей территории.

Сроки непосредственно восстановления памятника не уточняются.