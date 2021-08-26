Власти заплатят 770 тысяч рублей за проект ремонта памятника Кирову

Когда начнется непосредственно ремонт памятника, пока неизвестно. Фото: yandex.ru/maps

Памятник Кирову на Октябрьском проспекте собираются отреставрировать. Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на проведение работ. Информация появилась на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику предлагают за работу 770 тысяч рублей. На данный момент открыта подача заявок, которая продлится до 2 сентября. 6 сентября состоится сам аукцион, на котором и выберут ответственного за разработку проекта. Известно, что он должен быть готов до 15 февраля 2022 года. В документации необходимо отразить сведения по очистке и ремонту памятника, реставрации постамента и оснований, а также их укрепление и благоустройство прилегающей территории.

Сроки непосредственно восстановления памятника не уточняются.