Кировская область отправила восемь тысяч тонн палочек для мороженого в другие страны

За границу также уехали более двух тысяч тонн спичек. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года из Кировской области экспортировали более 556 тысяч кубометров лесопродукции и 10181 тонну древесных упаковочных материалов. Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Продукцию направили в 72 государства. Основные импортеры кировского леса - Китай, Азербайджан, Казахстан, Ирак, Иран, Эстония, Узбекистан, Вьетнам, Израиль, Польша и другие страны. С начала 2021 года к ним отправились 1980,2 тонны осиновых спичек и 8201,1 тонны березовых палочек для мороженого.

Ведомство уточняет, что вся продукция перед отправкой проходит карантинный фитосанитарный контроль. Специалисты оформили 12525 подтверждающих это сертификатов.