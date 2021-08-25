В Кирове снова ищут подрядчика для строительства второго корпуса школы №53

На строительство второго корпуса школы выделят более 226 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика для строительства «под ключ» второго корпуса школы №53. Известно, что здание расположится на улице Шинников, 33а. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта - 226 миллионов рублей, средства выделят из городского бюджета. Лот появился на сайте 25 августа, сейчас идет подача заявок на электронный аукцион. Окончание - 2 сентября. В этот же день состоится и сам конкурс.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка найти подрядчика для этой работы. Аналогичный лот появлялся на сайте госзакупок 4 августа. 19 августа аукцион признали несостоявшимся: ни одна компания не подала заявку на участие.

Напомним, недавно мы писали, что в Кирове определили подрядчика для строительства второго корпуса школы №30 на улице Горького. Им стала компания из Санкт-Петербурга АО «ПРОММОНТАЖСТРОЙ» - единственная заявившаяся на конкурс. А еще раньше мы сообщали о том, что аукционы на строительство двух новых школ провалились из-за отсутствия заявок на конкурс.