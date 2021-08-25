В Кирове на маршрутах АТП появятся новые терминалы

В кировских автобусах появляются новые терминалы. Фото: admkirov.ru

Генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие» Денис Пырлог рассказал, что компания начала закупать в кировские автобусы терминалы с новым ПО.Такие меры связаны с тем, что на старом оборудовании участились сбои с бесконтактной оплатой.

Все терминалы планируют обновить до середины 2022 года. Пока заказаны 20 из них, до конца 2021 года закупят еще 60. Стоимость каждой единицы техники в полной комплектации составляет 21 тысячу рублей, с лицензией на нее – 32 тысячи.

Напомним, что в мае руководители транспортных предприятий обсуждали технические проблемы терминалов и не заметили сбоев в их процессах, несмотря на многочисленные жалобы кировчан на ошибки в оплате.