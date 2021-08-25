Кировчане могут выбрать название сквера у ДК «Родина»

Кировчане могут выбрать название скверу у ДК "Родина". Фото: vk.com/cma9okrug

Жители Кирова выбирают, как будет называться сквер у ДК «Родина». Инициаторы проекта - Центр местной активности - предложили в опросе четыре варианта. В их число входят: сквер имени А.С. Большева, имени Гайдара, «Мира и Дружбы», и «Семейный». Помимо этого, горожане могут предложить свое название, в комментариях этой же группы. Сообщается, что опрос закроют 30 сентября.

Напомним, что на территории этого сквера ранее создали систему освещения и детский городок. В 2021-м в сквере у ДК «Родина» завершили работы с пешеходной дорожкой, установкой клумбы. Позже рядом построят еще одну детскую площадку и арку у главного входа.