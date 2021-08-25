Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 14:35

В Кирове на улице Зеленина завершается строительство ливневой канализации

На данном дорожном участке должны появиться новый асфальт и пешеходные зоны
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полностью завершить строительство улиц Зеленина и 8 Марта планируется в октябре 2022 года. Фото: admkirov.ru

Полностью завершить строительство улиц Зеленина и 8 Марта планируется в октябре 2022 года. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне Долгушино завершается обустройство ливневой канализации на улице Зеленина. В текущем году на данном участке должен появиться новый асфальт, парковки и начаться работы по обустройству тротуаров. Работы выполнит подрядная организация АО «Гордормостстрой». Об этом сообщили в горадминистрации.

Весной на улице часто происходило подтопление грунтовыми водами. Этот факт подрядчик учел во время начала ремонтных работ. На сегодняшний день выполнены мероприятия по водоотведению и укреплению нижних слоев дорожного полотна.

Полностью завершить строительство улиц Зеленина и 8 Марта планируется в октябре 2022 года. Кроме того, в следующем году в микрорайоне должно начаться строительство общеобразовательной школы.