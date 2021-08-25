Более 100 жителей Пижанского района сидели без воды из-за недобросовестного подрядчика

Из-за технических неисправностей скважин часто возникали перебои с подачей воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В деревне Тумша Пижанского района наладили водоснабжение жилых домов, в которых проживают более 100 человек. Проблемы были связаны с ненадлежащим выполнением подрядной организации своих обязанностей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства проверили деятельность компании МУП «Пижанская автоколонна» и выявили ряд нарушений. Установлено, что перебои с водоснабжением возникали из-за неудовлетворительного состояния скважин, которые многие годы не ремонтировались.

В связи с этим прокурор внес руководителю подрядной организации представление. На предприятие и на его директора завели дело об административном правонарушении.

После этого все технические нарушения были устранены. Подача воды во все дома восстановлена. Кроме того, 78 жильцам пересчитали плату за коммунальные услуги.