Кировчане простятся с народной артисткой РФ Натальей Исаевой 26 августа

Прощание с Натальей Николаевной пройдет в здании кировского драмтеатра. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Кировчане проводят в последний путь народную артистку РФ Натальей Исаевой. Прощание с ней состоится 26 августа в 10.30 в здании драмтеатра. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Актрису похоронят на Ново-Макарьевском кладбище в Кирове.

Напомним, о смерти Натальи Исаевой стало известно накануне, 25 августа. Женщина скончалась в возрасте 60 лет вследствие болезни. Наталья Николаевна играла в Кировском драматическом театре, которому посвятила 38 лет жизни. Совсем недавно ее включили в список выдающихся артистов современности, прославивших российский театр в новом столетии.