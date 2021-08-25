В Опаринском районе ищут мужчину, который пропал почти неделю назад

О местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно уже шестой день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 52-летнего жителя деревни Слудка Опаринского района. В последний раз Михаила Поздина видели 19 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково - спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет потерявшегося мужчины. Рост Михаила Николаевича составляет 184 см. У него нормальное телосложение и русые волосы. Был одет в темно - зеленую футболку, серые спортивные штаны, бейсболку цвета хаки и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.