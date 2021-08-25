В Советском районе водитель иномарки насмерть сбил человека на трассе

Причиной смертельного происшествия могло послужить темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 24 августа, в Советском районе водитель иномарки наехал на пешехода, причинив тому смертельные травмы. Трагедия произошла в 20 часов 43 минуты на 110 км трассы Киров - Советск - Яранск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38 - летний владелец автомобиля «Ягуар» не смог вовремя заметить пострадавшего и своевременно затормозить. В результате 48 - летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Спустя некоторое время он скончался в больнице.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых два человека погибли, и пять получили травмы.