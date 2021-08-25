В 2021 году образовательные учреждения Кировской области начнут работать в очном формате

В этом году впервые за парты сядут 16,2 тысячи маленьких кировчан Фото: Иван Макеев

Все образовательные учреждения Кировской области в текущем году начнут работать в обычном режиме. Школьники и студенты привычно сядут за парты. Однако обучение будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам министра образования области Ольги Рысевой, в учебных заведениях сохранятся все мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Среди них- гибкое расписание, предусматривающее разное время начала первого урока, закрепление отдельного кабинета за каждым классом и обязательное измерение температуры.

Кроме того, во всех учебных организациях Кировской области установлено оборудование для обеззараживания воздуха, а также приобретены средства индивидуальной защиты.

В этом году в нашей области за школьную скамью сядут 145,7 тысячи детей, из них 16,2 тысячи сделают это в первый раз. Торжественные линейки 1 сентября проведут на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.