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Общество25 августа 2021 9:55

В 2021 году образовательные учреждения Кировской области начнут работать в очном формате

Торжественные линейки пройдут на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции
Алексей РомановАлексей Романов
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В этом году впервые за парты сядут 16,2 тысячи маленьких кировчан

В этом году впервые за парты сядут 16,2 тысячи маленьких кировчан

Фото: Иван Макеев

Все образовательные учреждения Кировской области в текущем году начнут работать в обычном режиме. Школьники и студенты привычно сядут за парты. Однако обучение будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам министра образования области Ольги Рысевой, в учебных заведениях сохранятся все мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Среди них- гибкое расписание, предусматривающее разное время начала первого урока, закрепление отдельного кабинета за каждым классом и обязательное измерение температуры.

Кроме того, во всех учебных организациях Кировской области установлено оборудование для обеззараживания воздуха, а также приобретены средства индивидуальной защиты.

В этом году в нашей области за школьную скамью сядут 145,7 тысячи детей, из них 16,2 тысячи сделают это в первый раз. Торжественные линейки 1 сентября проведут на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.