Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 августа 2021 9:26

В Кировской области подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся чуть более трех тысяч человек
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В отделение реанимации помещены 142 кировчанина

В отделение реанимации помещены 142 кировчанина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 25 августа подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 338 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3021 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 469.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5542 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4195 исследований на COVID-19.