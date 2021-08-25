В Кировской области подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19

В отделение реанимации помещены 142 кировчанина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 25 августа подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 338 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3021 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 469.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5542 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4195 исследований на COVID-19.