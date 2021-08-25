В Кирове мэрия возьмет на баланс самовольно построенный мост на Павла Корчагина

После взятия моста на муниципальный баланс будет решаться вопрос его ремонта. Фото: admkirov.ru

Кировчане в соцсетях жалуются на плохое состояние моста на улице Павла Корчагина. Горадминистрация сообщает, что переправа не числится на балансе муниципалитета и является самовольной постройкой. Однако горожане активно используют его для перехода через водоем, а тот, кто его поставил, скорее всего, не станет заниматься этим вопросом.

Сейчас решается вопрос о передаче моста на баланс управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова. Процедура должна занять около пары недель. После этого ведомство займется поиском средств на его ремонт и восстановлением деревянного настила.

Кроме того, поступил сигнал об аварийном состоянии еще одной переправы - на улице Романа Ердякова. Она уже принадлежит мэрии, которая сообщает, что ремонт запланирован на ближайшие дни. Подрядчику уже дали задание заменить часть деревянного настила на мосту.