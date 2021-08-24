Пловец из Кирова выступит на Паралимпийских играх в Токио

Михаил Кулябин занимается в спортивной школе «Быстрица» у тренера Анны Чикалиной. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 24 августа, в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры. В течение двух недель столица Японии вновь станет центром притяжения для спортсменов со всего мира. От Кировской области в состязаниях примет участие 22-летний пловец Михаил Кулябин, а другой 23-летний спортсмен из нашего региона Андрей Шабалин включен в резервный состав сборной.

В пресс-службе правительства Кировской области рассказали, что оба юноши занимаются в спортивной школе «Быстрица» у тренера Анны Чикалиной.

- Желаю спортсменам достойно выступить, ждем наилучших результатов и болеем всем регионом, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Напомним, что Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.