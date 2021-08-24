В Кирове выявили промплощадку, виновную в загрязнении Мостовицы

Местное предприятие сливало отходы рядом с рекой. Фото: vk.com/onfkirov

В Кирове активисты ОНФ выявили факт загрязнения Мостовицы, в которой массово вымерла рыба. 24 августа региональное Минохраны окружающей среды сообщило о нахождении еще одного источника загрязнения реки.

Представители ведомства также обследовали территорию вблизи садоводческих товариществ. В районе проезда Колесникова нашли промплощадку, чьи сотрудники сливали отходы вблизи реки. Специалисты взяли пробы воды и обнаружили в ней загрязняющие вещества. Материалы передали в Кировскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

- Надеемся, что оба ведомства доведут вопрос до конца. А те, кто по-тихому сливает в наши реки то, что сливать нельзя, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем сделать это вновь, - пишут активисты.

Напомним, история с Мостовицей стала развиваться в начале августа, когда местные жители заметили неприятный запах воды, маслянистые разводы и вымершую в водоеме рыбу. Пробы воды, взятые общественниками, направили на независимую экспертизу, которая показала содержание не нейтрализованной щелочи и канализационных стоков в реке. Результаты направили в прокуратуру.