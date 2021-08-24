Пристрой к школе №30 в Кирове возведет фирма из Санкт-Петербурга

Новое здание будет рассчитано на 250 мест. Фото: admkirov.ru

В Кирове определили подрядчика, который займется возведением пристроя к школе №30 на улице Горького, 51а. Согласно протоколу, на торги заявилась одна фирма, с которой в итоге и будет заключен договор. Аукцион на строительство забрала компания из Санкт-Петербурга - АО «ПРОММОНТАЖСТРОЙ».

- На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, - говорится в протоколе.

Пристрой к школе № 30 планируют возвести за 202 миллиона рублей. По словам заместителя главы администрации Ларисы Копысовой, новое здание будет рассчитано на 250 мест.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове не состоялись конкурсы на поиск подрядчиков для строительства новых школ. Читать.