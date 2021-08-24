Администрация Кирова выставила на аукцион дом 1822 года постройки

Дом на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской построен в 1822 году. Фото: yandex.ru/maps

Администрации города Кирова рассчитывает реализовать единым лотом пять нежилых помещений в доме №109 на улице Ленина. Начальная цена - 13 миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

- Определить способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме, - говорится в документе.

Известно, что для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 2 миллионов 612 тысяч рублей, а шаг торгов составит 653 тысячи рублей.

СПРАВКА «КП»

Дом на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской построен в 1822 году. Изначально здание было двухэтажным, но в 1951 году институтом «Кировоблпроект» был выполнен проект надстройки 3-го и 4-го этажей. Интересно, что с 1906 года в доме принимал своих пациентов врач Василий Трейтер , который является праправнуком великого немецкого поэта Иоганна Гете. В настоящее время здание признано аварийным и в нем никто не проживает.