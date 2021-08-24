В Кирове на улице Романа Ердякова скоро появятся три новых светофора

Появление новых светофоров сделает движение на данном участке дороги более безопасным. Фото: admkirov.ru

В Кирове на перекрестке улицы Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда в скором времени появятся три новых светофора. Уже определен подрядчик, который выполнит работы. Установкой электронных регулировщиков займется компания ООО «Горизонт». Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что светофор на данном дорожном участке вышел из строя в следствие сильного ветра, который повалил опорную конструкцию. В результате были сильно повреждены ключевые механизмы регулировочного устройства.

Новые светофоры сильно облегчат движение на оживленном перекрестке. До их установки водителей просят соблюдать правила проезда нерегулируемого пересечения улиц.