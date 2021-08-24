Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 14:56

В Кирове на улице Романа Ердякова скоро появятся три новых светофора

Пока перекресток остается нерегулируемым
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Появление новых светофоров сделает движение на данном участке дороги более безопасным. Фото: admkirov.ru

Появление новых светофоров сделает движение на данном участке дороги более безопасным. Фото: admkirov.ru

В Кирове на перекрестке улицы Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда в скором времени появятся три новых светофора. Уже определен подрядчик, который выполнит работы. Установкой электронных регулировщиков займется компания ООО «Горизонт». Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что светофор на данном дорожном участке вышел из строя в следствие сильного ветра, который повалил опорную конструкцию. В результате были сильно повреждены ключевые механизмы регулировочного устройства.

Новые светофоры сильно облегчат движение на оживленном перекрестке. До их установки водителей просят соблюдать правила проезда нерегулируемого пересечения улиц.