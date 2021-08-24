Железнодорожный переезд в Проснице временно закроют

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Рамиль Галиев

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда в селе Просница. Изменить привычный маршрут придется из-за ремонтных работ на данном участке. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 1004 км перегона Просница - Ардаши будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ с 23.00 26 августа до 23.00 27 августа, - сообщили в ГЖД.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.