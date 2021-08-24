Родители кировских школьников смогут следить за их тратами с помощью транспортной карты

Помимо прочего, картой можно будет оплатить питание и проезд. Фото: admkirov.ru

Транспортные карты школьники смогут получить у своих педагогов. Их функции значительно расширились, сообщает горадминистрация.

С помощью сервиса родители смогут узнавать время прихода и ухода ребенка из школы (при наличии турникета автоматизированной системы контроля). Кроме того, дети смогут безналично оплачивать питание и проезд в общественном транспорте транспортной картой. Сообщения о покупках в столовой и другие уведомления родители смогут получать через Телеграмм. В будущем планируются связать сервис с другими мессенджерами и социальными сетями, где будут приходить более детальные сообщения об оценках и домашних заданиях.

Для полноценного функционирования карты, необходимо зарегистрироваться здесь. После этого родителям откроется доступ к контролю баланса карты, информации об операциях по карте и дополнительным сервисам.