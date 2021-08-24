В Кировской области действуют семь лесных пожаров

Каждые сутки в Кировской области регистрируют случаи пожаров в лесу. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области зафиксировано семь новых лесных пожаров, сообщает КОГСАУ «Лесоохрана». По состоянию на утро 24 августа действуют семь очагов возгорания, четыре удалось ликвидировать.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 130 лесных пожаров на общей площади 505,268 га. Большая часть из них (95 случаев) возникла из-за действий местного населения. Еще 20 от грозы, 11 - при переходе с земель других категорий, 3 от ЛЭП и 1 от железной дороги.

Кировчан просят сообщать о действующих лесных пожарах или их угрозе по телефонам:

- 64-34-28, 38-20-92 - региональная диспетчерской службы КОГСАУ «Лесоохрана»;

- 8-800-100-94-00 - телефон горячей линии лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.