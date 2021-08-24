В Кирове умерла актриса драмтеатра, народная артистка России Наталья Исаева

Наталье Николаевне на момент смерти исполнился 61 год. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

В Кирове скончалась народная артистка России Наталья Исаева. Об этом стало известно из паблика драмтеатра, в котором играла Наталья Николаевна. Как сообщают сотрудники культурного учреждения, причиной смерти женщины стала болезнь.

Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет. Горожане помнят сыгранные ей роли Настасьи Филипповны из «Идиота» Федора Достоевского, Василисы Мелентьевой из одноименной пьесы Александра Островского, Эльзы из пьесы «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и многих других. Совсем недавно Наталью Исаеву включили в список выдающихся артистов современности, прославивших российский театр в новом столетии. Помимо игры в театре, кировчанка занималась с молодыми артистами, сотрудничала с образовательными организациями, на протяжении десяти лет возглавляла Кировское отделение СТД РФ. На момент смерти ей было 60 лет.

О времени и месте прощания с Натальей Николаевной пока нет информации. Кировский драмтеатр сообщит об этом дополнительно.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким актрисы.