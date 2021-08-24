В Слободском двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

Кировчан просят не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Слободском из окна третьего этажа выпал двухлетний малыш. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

Несчастный случай произошел 23 августа около 18 часов. Как выяснило следствие, окно в комнате было открыто. Как ребенок забрался на подоконник, неизвестно. Малыш прислонился к москитной сетке и та не выдержала. Ребенок получил множественные травмы при падении, но остался жив. Его срочно госпитализировали.

Сейчас проводится доследственная проверка. Установлено, что семья малыша характеризуется как благополучная. По итогам будет принято процессуальное решение.

Кировчанам в который раз напоминают: не надейтесь на москитную сетку на окне, она не выдерживает веса даже кошки! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и не ставьте у подоконника мебель, по которой они могут туда забраться! Такие случаи далеко не всегда заканчиваются простыми травмами.