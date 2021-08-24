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Здоровье24 августа 2021 9:40

В Кировской области подтверждено 112 новых случаев заражения COVID-19

В отделении реанимации находятся 137 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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На аппаратах ИВЛ продолжают находиться 19 кировчан

На аппаратах ИВЛ продолжают находиться 19 кировчан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 24 августа подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 369 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3182 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 137 пациентам, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 468.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5944 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1871 исследование на COVID-19.