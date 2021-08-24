В Кирове пьяный водителей «шестерки» сбил женщину на пешеходном переходе

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 23 августа, в Кирове водитель «шестерки» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходном переходу на зеленый свет. Происшествие случилось в 21 час 10 минут на улице Лепсе у дома №48. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным 49-летний бесправный водитель автомобиля «ВАЗ - 2106» не смог вовремя заметить 62-летнюю женщину-пешехода и затормозить. В результате пострадавшая получила травмы. Как выяснилось позже, мужчина был пьян.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.