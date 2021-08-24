В Кирове рабочая группа следит за качеством воздуха

На 68 кировских предприятиях выявили 41 нарушение природоохранного законодательства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове состоялось первое заседание рабочей группы по качеству воздуха в городе. Об этом рассказали в областном правительстве.

Что касается многострадальных Озерков, в них пробы воздуха отбирают с осени 2020 года и до сих пор. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ все еще не выявили. По поводу «Диона» сообщили, что деятельность предприятия остановлена, ему выдано предписание об устранении нарушений.

По данным прокуратуры, с той же осени 2020 года по сегодняшний день ведомство проверило 30 организаций. Предприятия используют 68 источников выбросов в атмосферу, 25 из которых оказались незарегистрированными. Специалисты также нашли 41 нарушение природоохранного законодательства и направили 14 исков в суд, 10 из них рассмотрели и удовлетворили. К административной ответственности привлекли 18 предприятий.