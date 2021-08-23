Внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области состоится 26 августа

Фото: zsko.ru

26 августа 2021 года состоится внеочередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области, на котором планируется рассмотреть вопрос «О проекте закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 2-х чтениях).

Начало заседания – в 14.00 в конференц-зале здания № 1 Правительства области.

Прямая трансляция пленарного заседания будет осуществляться на сайте Законодательного Собрания, а также на канале YouTube по ссылке.

В зал заседаний будут допущены операторы и фотокорреспонденты СМИ. Для журналистов будет организована прямая видеотрансляция в кабинете № 408 (4 этаж здания № 1).

Аккредитация журналистов на пленарное заседание пройдет на сайте Законодательного Собрания.