В Кирове из-за бездействия коммунальщиков жильцы дома на Воровского более месяца остаются без горячей воды

Жители дома №87 на Воровского страдают от отсутствия горячей воды. Фото: onf.ru

Более месяца жильцы дома №87 на улице Воровского остаются без горячей воды из-за бездействия управляющей компании, которая не спешит устранять последствия коммунальной аварии. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

Жильцы дома рассказали, что еще в июне из-за протекающего бойлера подвал затопило кипятком. С этого времени в доме начались коммунальные проблемы. Новая управляющая компания, которая сменилась из-за банкротства УК Ленинского района, не спешит устранять аварию. Вместо этого сотрудники перекрыли в подвале горячую воду, лишив квартиры ресурса.

- Мы просили ее сотрудников осушить подвал и провести дезинфекцию. На что нам ответили, что раз мы планируем переходить на обслуживание в другую организацию, то вкладывать им деньги в наш дом нет смысла, - поделились жильцы дома.

В настоящее время общественники обратились в прокуратуру, чтобы специалисты совместно с сотрудниками ГЖИ провели проверку и дали оценку действиям УК.