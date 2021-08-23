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Общество23 августа 2021 16:06

Более 24 тысяч человек потеряли работу в Кировской области

Практически 18 тысяч ушли по собственному желанию
Андрей Сергеев
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За апрель- июнь текущего года было принято на работу 18,2 тыс. человек.

За апрель- июнь текущего года было принято на работу 18,2 тыс. человек.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За три месяца в Кировской области по разным причинам лишились работы 24,6 тыс человек. За этот же период зачислено в штат 18,5 тыс человек, из них 800 пришли на дополнительно введенные рабочие места. Об этом сообщили в территориальном органе государственной статистики по Кировской области.

- 17,9 тысяч человек ушли по собственному желанию;

- 1,2 тыс человек - соглашению сторон;

- 300 человек сократили.

По данным статистического ведомства, информацию о движении работников предоставили 4,8 тыс организации региона. Численность занятых в них работников на конец июня составила 270,7 тыс человек.