Житель Слободского района распилил трактор и сдал его на металлолом

Материалы уголовного дела уже переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Слободского района предстанет перед судом за хищение трактора. Мужчину также обвиняют в краже денежных средств с банковской карты и мобильного телефона. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа провели проверку и выявили причастность 29-летнего подозреваемого к данным преступлениям. Так, в марте 2021 года подсудимый с целью обогащения, распилил трактор марки «ТДТ - 55А», принадлежащий коммерческой организации. Расчлененное транспортное средство он погрузил на грузовой автомобиль «КАМАЗ» и вывез с территории предприятия. После чего сдал его на металлолом. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина подозревается в краже мобильного телефона и списании денежных средств с банковской карты в городе Кирове и Лузе.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.