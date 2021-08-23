Налоговики требуют признать банкротом ООО «УК «ЭкоЯрмарка»

Управление федеральной налоговой службы по Кировской области обратилось в арбитражный суд. Фото: kirov.arbitr.ru

Управление федеральной налоговой службы по Кировской области обратилось в региональный арбитражный суд с заявление о признании ООО «УК «ЭкоЯрмарка» банкротом. Сумма исковых требований - 580 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сервисе «МойАрбитр».

Согласно ЕГРЮЛ, единственным учредителем фирмы является известный бизнесмен - Меружан Игнатян. Стоит отметить, что к самой «ЭкоЯрмарке» управляющая компания отношения не имеет. Данный актив Меружан Вараздатович продал несколько лет назад.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в Кирове выставили на торги рынок в ТК «ЭкоЯрмарка» за 200 миллионов рублей. Читать.